Dossieraggio, l'allarme della politica

Arriva nell'aula del Senato l'allarme per la vicenda che ha causato una nuova inchiesta giudiziaria a Milano sugli accessi illegali alle banche dati e alle informazioni su imprenditori, politici e privati ​​cittadini. "Credo che l'allarme che è venuto oggi dal centro, da destra, da sinistra da tutti i gruppi non so se la proposta Borghi o come altro ma non va sottovalutato quello che sta succedendo non è qualcosa che riguarda il singolo, ma credo che riguardi le istituzioni, la democrazia, maggioranza e opposizioni". Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, intervenuto in aula sul caso dossieraggi.