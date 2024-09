Pompei, dopo 60 anni scopre di avere in casa un Picasso da milioni di euro

Trovata in una discarica e appesa in casa per mezzo secolo. Poi la scoperta: “quella tela è di Picasso”. E ora vale dieci milioni di euro. E' l’incredibile storia del “buste de femme Dora Maar” raccolto da un ignaro rigattiere in una villa di Capri e adesso custodito dai figli in un caveau a Milano dove, pochi giorni fa, una complessa perizia grafologica ha tolto ogni dubbio sull’autenticità della firma: è del genio di Malaga.