Donne, lavoro e credito

di Alessia Ceccarelli

Con un arretramento preoccupante, però nella fascia mediana riconducibile alle tante dimissioni di madri di figli piccoli che non riescono a conciliare i tempi di vita e di lavoro. Le statistiche dicono anche che l'Italia, a dispetto del record su base nazionale, è ancora maglia nera in Europa per l'occupazione femminile, ferma al 51,1%