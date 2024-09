Donna uccisa a Mantova, il 17enne: "Volevo sapere che cosa si prova a uccidere"

Un ragazzo di 17 anni è stato fermato dai carabinieri con l'accusa di avere ucciso una donna di 42 anni, Maria Campai, scomparsa da una settimana, trovata morta in una villetta di Viadana (Mantova). Il ragazzo avrebbe conosciuto la vittima online convincendola a incontrarlo e facendosi raggiungere nella sua abitazione, nel centro del paese. I due avrebbero avuto un incontro intimo e poi lui, per ragioni che non sono state ancora accertate, l'avrebbe uccisa.