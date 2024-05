10 maggio 2024 11:45

Doncic, conferenza stampa interrotta da... un video hot

Luka Doncic stava parlando in conferenza stampa dopo la partita tra Dallas e Oklahoma ma è stato interrotto da un video hot, evidentemente aperto per sbaglio da un giornalista in sala. Il giocatore è rimasto sorpreso poi si è messo a ridere: "Spero non sia da vivo", ha detto.