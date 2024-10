Dl Paesi sicuri diventa emendamento, l'opposizione insorge

Il governo accelera sulla questione migranti e a Montecitorio si accende lo scontro. L'esecutivo ha infatti deciso di far confluire il decreto legge sui Paesi sicuri, varato in risposta alla decisione del tribunale di Roma di riportare in Italia i migranti che erano in Albania, in un emendamento al decreto Flussi, che andrà in esame il prossimo 21 novembre. Per il ministro Ciriani, trattandosi di argomenti collegati, è naturale che le decisioni siano votate insieme. Ma le opposizioni insorgono.