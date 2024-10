Dl aggressioni medici al Senato, verso l'ok della commissione

Le Commissioni Giustizia e Affari Sociali del Senato hanno concluso l'esame del disegno di legge di conversione del decreto contro le aggressioni ai medici ed è stato dato il mandato ai relatori a riferire in Aula. Per convertire in legge il testo, che poi dovrà passare alla Camera, c'è tempo fino al 30 novembre. Il decreto, nato dopo numerosi episodi di violenza contro medici, infermieri e personale di assistenza, prevede la reclusione da 1 a 5 anni e multe fino a 10 mila euro, oltre all'arresto in differita, entro 48 ore dai fatti, nel caso ci siano filmati o altre prove che dimostrino il reato.