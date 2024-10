Disastri naturali, ok del Parlamento europeo a oltre 1 miliardo di euro per l'Italia e altri quattro Paesi Ue

Martedì 9 ottobre, il Parlamento europeo ha approvato oltre 1 miliardo di euro dal Fondo di solidarietà Ue per sostenere gli interventi di recupero in cinque Paesi a causa delle gravi inondazioni del 2023. Il pacchetto è stato approvato con 632 voti a favore, 7 voti contrari e 3 astensioni. Ecco come saranno distribuiti gli aiuti del Fondo di solidarietà dell'Unione europea (pari a 1.028.541.689 euro).