Dimissioni di Toti, ministro Nordio: "Sconfitta per democrazia"

Le dimissioni del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti sono "un sconfitta della democrazia, fondata sulla separazione dei poteri". Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, in un'intervista al Messaggero. "Chi è legittimato da un voto popolare - ha aggiunto - ha il dovere di restare in carica anche se sottoposto a un'indagine, che come tante altre può pure rivelarsi infondata".