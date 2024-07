Le sane abitudini non vanno in vacanza. Diletta Leotta si gode il mare della Sicilia assieme alla figlia Aria, avuta dal marito Loris Karius. Ma tra un bagno e l'altro la conduttrice non rinuncia ad allenarsi, come mostra un video pubblicato da bordo piscina, dove, sullo sfondo, qualcuno la "disturba" con un tuffo a bomba