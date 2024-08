Dilagano le "truffe romantiche" online: l'appello di Mr. Rain

Le "truffe romantiche" sono veri e propri raggiri che sfruttano la sfera più intima ed emotiva delle vittime. Spesso, per fare ancora più breccia nel cuore delle persone prescelte, gli impostori si fingono anche personalità note come cantanti, attori, personaggi famosi (magari anche con l'aiuto della intelligenza artificiale) così da fare leva sulla loro popolarità, sfruttandone l'autorevolezza, l'affidabilità e perché no, anche un sentimento di lusinga.