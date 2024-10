Dengue, maxi focolaio a Fano: 102 casi confermati

A Fano, in provincia di Pesaro-Urbino, è scoppiato un focolaio di Dengue. Come riporta in una nota la Regione Marche, che parla di "situazione sotto controllo", "sono stati rilevati 102 casi confermati e 10 probabili", ma "non sono stati registrati" episodi "gravi e non si sono verificati decessi". Sono state ricoverate 35 persone, "con una degenza massima di 7 giorni, quasi sempre per precauzione e per procedere più celermente agli accertamenti diagnostici". Il primo caso, si legge ancora nel comunicato, "ha avuto l'inizio della sintomatologia il 15 agosto e l'ultimo il 25 settembre".