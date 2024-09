Delitto di Paderno Dugnano(Milano): la storia della famiglia

La famiglia protagonista della strage di Paderno Dugnano agli occhi degli altri era una come tante. Il padre, 51 anni, lavorava nel settore delle costruzioni edili. Aveva ereditato il lavoro di suo padre che ha costruito tutto il comprensorio dove viveva la famiglia. La madre, 49enne, aveva un negozio di intimo e costumi nel vicino paese di Cinisello Balsamo. Una famiglia tranquilla e benestante, racconta chi la conosce, attorniata dall'affetto dei parenti più stretti. Il 17 enne, che insieme ai genitori avrebbe ucciso anche il fratello di 12 anni, ora è indagato per omicidio plurimo. Frequentava l'ultimo anno di liceo. Alcuni amici riferiscono che "non aveva attriti con i genitori e non faceva uso di sostanze stupefacenti".