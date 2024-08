Delegazione di Hamas andrà al Cairo, dove si tengono i negoziati

La trattativa in corso per il conflitto tra Hamas e Israele, sembra l'ultima chance prima del baratro. Secondo un report di Al Jazeera, una delegazione di Hamas sta partendo per il Cairo, dove si tiene un nuovo round di negoziati per il cessate il fuoco a Gaza. Un funzionario di Hamas ha però dichiarato alla Afp che la delegazione non parteciperà ai colloqui stessi. Fonti israeliane, invece, riferiscono che lo Stato ebraico avrebbe fatto intanto delle concessioni rispetto alla presenza militare israeliana al confine con l'Egitto. Mentre i mediatori si incontrano in Egitto - però - i combattimenti sul campo si intensificano.