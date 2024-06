Decreto carceri, corsia veloce per uscire dalla detenzione

Arriva un decreto carceri per ridurre il sovraffollamento. Si punta a una corsia veloce per uscire dalla detenzione con la buona condotta, lo sconto di 45 giorni ogni sei mesi sarà deciso dal pm e non dal tribunale di sorveglianza. Tra le norme anche l'aumento del numero di telefonate a disposizione dei detenuti con i familiari. Obiettivo complessivo del guardasigilli Nordio: snellire la burocrazia e velocizzare le pratiche a favore di chi abbia dimostrato la buona condotta.