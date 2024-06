Debutto a Bruxelles per Ilaria Salis

Ilaria Salis sbarca all'Eurocamera. Dopo 15 mesi di carcere a Budapest, la maestra monzese arriva finalmente a Bruxelles come eurodeputata, ma l'ombra della detenzione ancora non si dirada del tutto. "La mia vicenda giudiziaria non si è conclusa", spiega Salis nel suo primo incontro con la stampa, affiancata dal segretario di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni. "Io godo ora di immunità, ma l'Ungheria può chiederne la revoca e, in quel caso, dovrà esprimersi il Parlamento europeo e spero che si schieri in difesa dei diritti fondamentali e della presunzione di innocenza", aggiunge la neoeletta eurodeputata di Avs.