Ddl Sicurezza, niente cellulare per i cittadini extra Ue senza il permesso di soggiorno

È in arrivo una stretta per i cittadini extra Ue sull'acquisto dei cellulari. In un articolo del ddl Sicurezza, come riporta La Repubblica, si prevede che tra i documenti che devono essere forniti all'operatore per l'acquisto di un telefonino, oltre a quelli di identità, "se il cliente è cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea, deve essere acquisita copia del titolo di soggiorno di cui è in possesso".