Un'altra giornata di allerta rossa in Emilia Romagna già in ginocchio per le continue alluvioni: chiusi scuole, parchi e centri sportivi. Corsi d'acqua sempre più gonfi, molti i paesi evacuati perché già travolti dai fiumi esondati a settembre. Non va meglio in Liguria con il territorio reso fragile dai recenti nubifragi. Conta dei danni in Toscana e Sicilia.