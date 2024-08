Dal Libano missili verso Israele, le esplosioni all'orizzonte

Circa 30 proiettili sono stati sparati dal Libano verso il nord di Israele nelle prime ore di lunedì. Lo ha riferito l'esercito israeliano. La maggior parte dei razzi "è caduta in un'area aperta" e non sono stati segnalati feriti. L'Idf ha fatto poi sapere di aver risposto colpendo le postazioni da cui sono partiti i colpi. La tensione al confine è alle stelle dopo l'uccisione in Iran del leader politico di Hamas, Ismail Haniyeh e di quella del comandante militare di Hezbollah, Fouad Shakur, a Beirut.