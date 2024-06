D-Day, Tom Hanks e Steven Spielberg alle celebrazioni dello sbarco in Normandia

L'attore Tom Hanks e il regista Steven Spielberg si sono recati al cimitero americano sulla costa francese della Normandia per commemorare l'80esimo anniversario del D-Day. Le due star di Hollywood, che hanno incontrato l'ex segretario di Stato statunitense John Kerry e i veterani dello sbarco, hanno collaborato in numerosi film storici sulla Seconda guerra mondiale, tra i quali "Salvate il soldato Ryan", "The Pacific" e "Band of Brothers".