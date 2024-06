D-Day, re Carlo e Camilla in Normandia per l'anniversario dello sbarco

Re Carlo e Camilla sono arrivati a Ver-Sur-Mer, in Francia, per partecipare alla cerimonia per commemorare gli 80 anni dallo sbarco in Normandia, che il 6 giugno 1944, cambiò il corso della Seconda guerra mondiale fornendo un apporto decisivo alla sconfitta dei nazisti. Alla cerimonia sono presenti i veterani militari e diversi capi di Stato e di governo, come il presidente statunitense Joe Biden e il premier britannico Rishi Sunak