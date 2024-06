D-Day, la rievocazione dei paracadutisti della liberazione della Normandia

Nell'ambito delle celebrazioni dell'80esimo anniversario dello sbarco in Normandia centinaia di paracadutisti dei Paesi che parteciparono all'azione degli alleati per liberare la Francia dai nazisti, sono atterrati sulla costa di Sannerville. L'azione rievoca l'impresa della 101st Airborne Division di Fanteria leggera dell'esercito statunitense, che mise in atto l'operazione il 6 giugno 1944. I parà di Regno Unito, Canada, Belgio e Stati Uniti si sono lanciati da un aereo della Royal Air ...