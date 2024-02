Cutro, Occhiuto a Tgcom24: "La Calabria non dimentica"

"Quando si parla di immigrazione si parla di vite spezzate - aggiunge - il Mediterraneo non può essere il cimitero dei migranti, i migranti vanno salvati in mare. Vorrei che tutta la comunità politica avesse questa sensibilità". Quanto alla gestione dei flussi, secondo Occhiuto è necessario investire. "Ma quei 5 miliardi che ha a disposizione l'Italia, sono davvero pochi, l'Europa deve rendersi conto di dover investire risorse importanti per far sì che la gente smetta di fuggire dalla miseria e dai quei Paesi non se ne vada più".

Poi, un accenno al futuro di Forza Italia, dopo la due giorni di congresso: "Riparte con l'ambizione di radicarsi nel territorio, vuole essere il vero partito riformista e liberale del centrodestra". E torna sul tema dei migranti: "Dobbiamo sostenere il governo nell'iniziativa di raggirare i flussi migratori, ma dobbiamo anche spiegare agli italiani che bisogna essere solidali con chi scappa dalla guerra. Forza Italia - conclude Occhiuto - sia quel partito riformista, moderno che sa parlare a chi non vota la sinistra ma vuole dal centrodestra una rappresentanza di questo tipo"