27 maggio 2024 13:40

Cuneo, alpinisti bloccati sulla parete nord della Punta Venezia: il salvataggio

Una comitiva di alpinisti, impegnati in un'ascensione sul ghiaccio a circa 3mila metri di quota, sulla parete nord di Punta Venezia, in Piemonte, sono stati recuperati dal soccorso alpino. Il gruppo era nel canale nord ovest della montagna, che è nel territorio di Crissolo (Cuneo) e non aveva più la possibilità di procedere, quindi ha chiesto aiuto.