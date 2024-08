Cucciolo di puma salvato dalla strada: le coccole con il suo peluche

Un cucciolo di puma è stato salvato mentre stava camminando da solo per strada in un'area residenziale della contea di El Dorado, in California. Il piccolo, di circa quattro settimane, è stato preso in cura dallo zoo di Oakland ed è stato chiamato Briar. Rimarrà nel parco zoologico finché il Dipartimento della Pesca e della Fauna selvatica della California non gli troverà una casa adeguata. Secondo lo zoo, infatti, i cuccioli di puma hanno bisogno di circa due anni di vita con la madre per imparare a sopravvivere in natura.