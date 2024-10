Csm: "Aprire una pratica a tutela dei giudici della sezione migranti"

Dopo le recenti ordinanze dei giudici della sezione immigrazione del tribunale di Roma sui migranti nel centro di permanenza per il rimpatrio in Albania, tutti i componenti togati del Csm delle correnti di Area, Magistratura democratica e Unicost e gli indipendenti Fontana e Mirenda, ma non quelli di Magistratura indipendente, hanno depositato una richiesta di apertura di una pratica a tutela dell'indipendenza e dell'autonomia dei magistrati. "Le critiche alle decisioni giudiziarie non possono travalicare il doveroso rispetto per la magistratura", si legge nel documento, dove si citano "le dichiarazioni di queste ore da parte di importanti rappresentanti delle istituzioni che alimentano un ingiustificato discredito nei confronti della magistratura".