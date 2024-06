"Siamo sull'orlo di un baratro nel senso che possiamo peggiorare. Se non troviamo il modo di costruire prima delle tregua e poi dei percorsi di pace il tempo non aiuta a migliorare sicuramente. Dobbiamo trovare il modo invece di far fermare Putin, sederlo ad un tavolo e ripristinare le condizioni del diritto internazionale: se prevale la legge del più forte io spiego da tempo che noi non siamo una delle nazioni più forti"