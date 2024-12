Crosetto a Baghdad, l'incontro con il contingente italiano

Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, è volato a Baghdad, in Iraq, dove ha incontrato il contingente italiano impegnato nell'operazione Inherent Resove, il comandante della coalizione anti-Daesh, generale Kevin Leahy e il comandante della missione Nato, generale Lucas Schreurs. "L'Iraq - ha detto Crosetto nel colloquio con Schreurs - è cruciale per stabilità regionale". È stata quindi ribadita "l'importanza del ruolo dell'Alleanza e recepito l'apprezzamento per il contributo italiano".