Crollo a Scampia, gli sfollati non trovano una casa

Gli sfollati dopo il crollo del ballatoio del 22 luglio alla vela celeste di Scampia, a Napoli, faticano a trovare un'altra casa. I coniugi Celentano, una delle 218 famiglie che non possono tornare nella loro precedente abitazione, racconta che tra qualche giorno saranno costretti a dormire in auto con il figlio disabile perché scade il mese in albergo messo a disposizione dal Comune.