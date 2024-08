Croazia, grosso incendio vicino a Spalato: vigili del fuoco e aerei al lavoro

I vigili del fuoco croati hanno dichiarato che la situazione a Zrnovnica, nella zona di Spalato, è "molto migliorata" dopo che più di 100 operatori hanno lavorato per contrastare un incendio selvaggio scoppiato nella notte nell'area. Secondo i vigili del fuoco locali, l'incendio si è avvicinato alle case dei residenti, ma i pompieri sono arrivati in tempo per evitare che si propagasse ulteriormente e lo hanno tenuto sotto controllo. Più di 100 operatori e due aerei sono riusciti a domare l'incendio, ma si teme che il vento forte possa riattizzarlo.