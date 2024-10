Mentre Roma prepara la stangata fiscale sulle criptovalute - con l’aliquota del 42%, inserita nel disegno di legge di Bilancio 2025 per le plusvalenze e agli altri proventi da operazioni in blockchain - in Svizzera zero tasse. E Lugano prende forma con acquisti diffusi in Bitcoin (e Lvga), grazie alle plusvalenze non tassate.