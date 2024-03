29 marzo 2024 10:37

Crimea, jet prende fuoco e precipita in mare

Un jet ucraino ha preso fuoco ed è precipitato in mare a Sebastopoli, in Crimea. Il pilota è riuscito a salvarsi paracadutandosi a terra. Sulle cause dell'incidente ancora non è stata fatta chiarezza, ma tra le ipotesi che circolano con più forza quella che si sia trattato di "fuoco amico".