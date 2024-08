Costantino, di Perini Navi: "Ecco perché il veliero è affondato"

Dopo il naufragio del Bayesian del 19 agosto, a tentare di chiarire quello che potrebbe essere successo c'è anche Giovanni Costantino, fondatore e amministratore delegato di The Italian Sea Group, la società quotata in borsa proprietaria degli asset di Perini Navi di Viareggio, che costruì il veliero nel 2008. "È affondata perché si sono fatti sorprendere. Hanno imbarcato acqua e in 16 minuti sono andati giù - spiega Costantino -. La nave doveva essere preparata".