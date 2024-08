Corrado, a 100 anni dalla nascita

Tutti lo ricordano soprattutto per il talent show della televisione italiana legato per decenni al suo nome: "La Corrida". Il conduttore Corrado Mantoni il 2 agosto 2024 avrebbe compiuto 100 anni. Corrado è stato il volto di tanti memorabili programmi, molti sulle reti Fininvest degli anni '80, come "Buona domenica" e "il Pranzo è servito". Ma la sua voce inconfondibile aveva annunciato anche eventi storici, già alla radio. Diede, per esempio, la notizia della fine della Seconda guerra mondiale e della vittoria della Repubblica al referendum istituzionale del 2 giugno 1945.