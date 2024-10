Coreto pro Pal a Roma, presenti molti infiltrati

Incappucciati, violenti, con le bombe carta nello zaino. Nel presidio concordato inizialmente soltanto come "statico" in piazzale Ostiense a Roma, e presto trasformatosi in corteo mai autorizzato, c'erano frange in assetto da guerriglia urbana. Le identificazioni continuano in queste ore sulla base dei filmati delle telecamere fisse urbane. Alcuni risultano collegati a comitati studenteschi di Roma. Circa 200 fra i torinesi dell'ex centro sociale Askatasuna, antagonisti milanesi, anarchici toscani, comitati leninisti-maoisti, sindacalisti massimalisti arrivati alla spicciolata da diverse città