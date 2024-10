Corea del Sud, un altro pallone carico di rifiuti dal Nord: all'interno anche un volantino

Un volantino è caduto, con altri rifiuti, da un pallone aerostatico nordcoreano vicino al complesso presidenziale sudcoreano. Il foglietto svolazzava nei pressi dell'edificio governativo ed è stato recuperato poco prima dell'inizio della cerimonia di benvenuto al presidente polacco Andrzej Duda, in visita a Seul. Non si tratta del primo lancio di palloni carichi di rifiuti da parte di Pyongyang: un episodio che solleva preoccupazioni sulla vulnerabilità della Corea del Sud. All'interno del pallone scoppiato sopra il complesso presidenziale non sono stati trovati oggetti pericolosi. Dalla fine di maggio la Corea del Nord ha inviato verso il Sud migliaia di palloncini che trasportavano sacchi di rifiuti come plastica e carta, mettendo in atto una campagna psicologica in stile Guerra Fredda.