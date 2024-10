Convoglio trasporta il corpo di Yahya Sinwar, il video della polizia israeliana

La polizia israeliana ha diffuso un filmato che mostra un convoglio che trasporta il corpo di Yahya Sinwar al Centro nazionale di medicina legale di Israele. Il capo di Hamas, la mente degli attacchi del 7 ottobre, è stato ucciso dall'esercito dello Stato ebraico in uno scontro a fuoco a Rafah, nel sud della Striscia di Gaza. Sembra che le truppe si siano imbattute in lui inconsapevolmente durante una battaglia, per poi scoprire che un corpo tra le macerie era l'uomo più ricercato di Israele. Il test del Dna ha poi confermato che si trattava proprio di Sinwar.