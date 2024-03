Conte, attacco a Meloni in Aula: "Ci state portando alla terza guerra mondiale"

di Laura Cannavò

Poi Conte ha parlato della situazione in Ucraina: "Tiri fuori il coraggio, elabori un piano di pace per evitare la terza guerra mondiale. Lei oggi si presenta senza soluzioni, non vuole inviare le truppe in Ucraina, non vuole trattare con Putin, non vuole partecipare a un tavolo di pace, ha messo l’Italia in un vicolo cieco. Negoziare le migliori condizioni per l’Ucraina è l’unico modo per evitare la terza guerra mondiale"