Consip, Boschi a Tgcom24: "Usata come arma di attacco politico"

"Molti esponenti dell`attuale maggioranza, del Movimento 5 stelle, e qualche collega del Partito Democratico - ha aggiunto - per mesi hanno marciato su questa vicenda giudiziaria aumentando il clamore mediatico e usandolo come manganello politico. Anche un pezzo del mondo dell'informazione ha cavalcato questo presunto scandalo e il presunto coinvolgimento di Lotti e del padre di Matteo Renzi. E noi abbiamo pagato un prezzo politico per la vicenda Consip, come per Banca Etruria e per Tempa Rossa, finite in un buco nell'acqua. Ora che è dimostrata l'innocenza, come abbiamo sempre sostenuto, nessuno ha il coraggio chiedere scusa e dire abbiamo sbagliato".