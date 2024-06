Conferenza di pace, le conclusioni

È l'integrità territoriale dell'Ucraina - "uno dei punti essenziali per una pace duratura" per Volodomyr Zelensky - a dividere i partecipanti alla Conferenza per la Pace in Svizzera. Gli altri temi: dialogo, scambio di prigionieri, rientro dei bambini ucraini rapiti dai russi, sicurezza nucleare, alimentare, salvaguardia umanitaria.