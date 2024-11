Concordato, nessun rinvio

Doccia fredda per i commercialisti: nessuna proroga al concordato preventivo biennale con il secco no del governo. Sale la tensione con i professionisti che sono in sciopero fino al 7 novembre, nei giorni caldi per la consegna dei moduli disponibili online dal 14 ottobre. Fonti di governo fanno sapere che riguardo una possibile proroga dei termini per l'adesione non è prevista alcuna misura in questa direzione. La scadenza era il 31 ottobre. I professionisti chiedono più tempo.