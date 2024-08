Volevano attaccare al concerto di Taylor Swift in Austria: due arresti

A Vienna le autorità locali hanno sventato un attacco terroristico durante i concerti di Taylor Swift. Due le persone fermate. Il primo è un 19enne che "voleva farsi saltare in area fuori dallo stadio" e aveva sostanze chimiche in casa. Solo poche settimane fa, il sospetto aveva caricato su un account internet un giuramento di fedeltà all'attuale leader della milizia dello Stato Islamico. Il secondo sospettato, un 17enne, aveva a casa materiale dell'Isis e di Al-Qaeda. "Ha reso una piena confessione e ha dichiarato che intendeva commettere un attentato utilizzando esplosivi e armi da taglio", ha dichiarato Omar Haijawi-Pirchner, direttore dei servizi di intelligence (Dsn), in una conferenza stampa. "Il suo obiettivo era uccidere se stesso e un gran numero di persone durante il concerto".