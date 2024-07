Due giovani ragazze si sono accampate all'esterno dello stadio San Siro ben quattro giorni il primo dei due concerti di Taylor Swift a Milano, previsti per il 13 e 14 luglio. Lo scopo è quello di entrare per prime e accaparrarsi i posti più vicini al palco, per poter vedere la loro beniamina da vicino. Per farlo sono disposte a rimanere per quattro giorni fuori dallo stadio e dormire in tenda