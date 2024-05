02 maggio 2024 13:20

Concerto del Primo Maggio, Ermal Meta improvvisa "Hallelujah" sotto la pioggia

Durante il concerto del Primo Maggio Ermal Meta ha improvvisato una piccola esibizione, chitarra e voce, cantando "Hallelujah". Una preghiera, come ha detto al pubblico, per far smettere di piovere e far uscire il sole