Entusiasmo alle stelle nel ritiro del Como: la squadra di Fabregas, neo promossa in Serie A, sta allestendo un gruppo di campioni. Tra questi c'è Pepe Reina: il portiere spagnolo ha postato un video dal ritiro in cui canta, balla e fa partire il trenino trascinando i compagni. Prove da vero leader per l'ex numero uno del Napoli.