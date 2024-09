Commissione Ue, von der Leyen presenta le nomine

Presentata la commissione von der Leyen II. Fitto vicepresidente esecutivo con deleghe a Coesione e Riforme e gestione del Pnrr a metà con il commissario agli Affari economici Dombrovskis. Donne 4 vicepresidenti su 6 e il 40% dei commissari. Dossier economici in mano ai falchi, Difesa e Mediterraneo le novità. Super delega alla spagnola Ribera: Transizione e Concorrenza. La protagonista è la presidente tedesca che ha vinto il duello con i governi. Il nuovo esecutivo in carica entro il primo dicembre: a ottobre le audizioni, poi il voto della Plenaria. Esulta Meloni: "L'Italia torna protagonista in Ue".