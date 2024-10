Commercio al dettaglio nel mirino del Fisco: le misure

Il commercio al dettaglio è ora nel mirino del Fisco. In arrivo il piano strutturale di bilancio che prevede controlli incrociati tra scontrini, pos e fatture. Attraverso il collegamento di queste informazioni l'agenzia delle Entrate e della Guardia di finanza saranno in grado di controllare se a fronte di un pagamento con bancomat o carta di credito sia stata emessa la fattura. Le verifiche avverranno anche per gli acquisti online