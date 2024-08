Colorado, grossi incendi nella regione: al lavoro gli elicotteri dei vigili del fuoco

Il Colorado è invaso dagli incendi. Nello Stato americano decine di case sono state bruciate dalle fiamme, costringendo centinaia di persone ad abbandonare le proprie abitazioni. Gli aerei dei vigili del fuoco hanno fatto la spola tra l'incendio e un vicino bacino idrico. Gli aerei hanno sfiorato la superficie per raccogliere l'acqua e gli elicotteri in volo hanno pompato l'acqua nei loro serbatoi, prima di tornare al fuoco per scaricare il loro carico.