Colombia, esplosione durante una protesta delle comunità indigene: un morto

Una persona è morta e altre tre sono rimaste ferite in seguito a un'esplosione avvenuta mercoledì durante una protesta nel sud-ovest della Colombia, dove tre comunità indigene hanno bloccato l'autostrada Panamericana a Cauca. I membri delle comunità Pisak, Nasa e Pijao stanno manifestando da martedì per chiedere al governo di riconoscere la loro organizzazione come autorità tradizionale indigena.