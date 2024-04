22 aprile 2024 15:30

Collisione tra due navi al largo delle coste della Sicilia

Collisione in mare tra una nave general cargo, battente bandiera liberiana, e una portacontainer, battente bandiera portoghese, a circa 14 miglia da Capo Passero. La Guardia Costiera italiana ha inviato sul posto mezzi navali e aerei, tra cui un elicottero AW139 e un Atr42, che hanno sorvolato la zona dell'incidente per verificare eventuali danni ambientali. Dopo la collisione le due navi si sono dirette verso le coste siciliane. Ancora da accertare le cause dell'incidente.